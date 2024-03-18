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"التنمية الأسرية" تنظم فعاليات وورشاً توعوية بمناسبة يوم الطفل الإماراتي

"التنمية الأسرية" تنظم فعاليات وورشاً توعوية بمناسبة يوم الطفل الإماراتي
18 مارس 2024 19:59

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، فعاليات وورشاً توعوية بمناسبة يوم الطفل الإماراتي في مراكزها في "أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة"، تحت شعار "حق الطفل في الحماية"، والتي تستمر طوال شهر مارس الجاري، وتتضمن مجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات المتنوعة كالأنشطة التعليمية والترفيهية والمبادرات التوعوية التي تسلط الضوء على حماية الطفل وتوفير الدعم الكامل له. 

 

 جاءت الفعاليات والورش بهدف تمكين وتوعية الأطفال والشباب ورفدهم بالمهارات الاجتماعية لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وضمان حقوقهم لكي ينموا في بيئة صحية آمنة وداعمة تطوّر جميع قدراتهم ومهاراتهم، وإكسابهم المعارف في مجال الحماية الشخصية بما يتناسب مع خصائصهم النمائية لتنشئة جيل قوي قادر على بناء نفسه ومجتمعه. 

 

 وتركز فعاليات هذا العام على حقوق الأطفال في الحماية، نظراً لما تمثله من أهمية قصوى في الحفاظ عليهم وحمايتهم لكي يعيشوا في بيئة تهتم بهم وبكافة التفاصيل والمجالات التي تساعدهم في النمو السليم والمحافظة على بيئة صحية تحقق الاستقرار والسعادة والأمان المستدام لهم. 

 

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 وقالت وفاء آل علي مدير دائرة تنمية الأسرة بالوكالة في مؤسسة التنمية الأسرية: إن فعاليات يوم الطفل تؤكد مدى اهتمام مؤسسة التنمية الأسرية به ورفع الوعي بحقوقهم وأهميتهم في الأسرة، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تحظى بالعديد من الفعاليات الرئيسة التي تمتد طوال شهر مارس، والمتمثلة في "نحن أقوى من التنمر، وهي عبارة عن محطات يمر بها الطفل خلال الفعالية لإكسابه المعرفة والمهارة وضمان حقه في الحماية والتي تستهدف الأطفال من 6 ـ 18 سنة، بهدف إكسابهم المعارف في مجال الحماية الشخصية بما يتناسب مع خصائصهم النمائية، وذلك لتطوير المهارات اللغوية والمعرفية لدى الأطفال وتشجيعهم على استخدام خيالهم وتطوير قدراتهم الإبداعية. 

 

 وأكدت أصيلة الكلباني مدير إدارة تنمية الطفل والشباب بمؤسسة التنمية الأسرية، أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة منها ورش توعوية مثل طلب الالتحاق في طفولة آمنة، ضمن خدمة طلب الالتحاق في ورشة طفولة آمنة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والتي توعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم داخل الأسرة والمجتمع للأطفال من 6 ـ 12 عاماً، وورش تفاعلية عن التنمر ضمن خدمة طلب العضوية في نادي أطفال وشباب الدار والتي تستهدف الأطفال من 6 ـ 18 عاماً. 

 

 وتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم، والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية التي تضمن سلامتهم ورفاههم في بيئة صحية وآمنة تعزّز الرفاهية النفسية والجسدية لهم.

المصدر: وام
مؤسسة التنمية الأسرية
يوم الطفل الإماراتي
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