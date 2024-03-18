الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس غدا، أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر في الخليج العربي خفيفا - متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:27، والجزر الأول عند الساعة 15:48؛ أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:34 والمد الثاني عند الساعة 06:23 والجزر الأول عند الساعة 12:04 والجزر الثاني عند الساعة 01:50.