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رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
18 مارس 2024 19:55

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، فخامة جواو مانويل غونسالفس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين في أبوظبي، بزيارة رئيس أنغولا الذي هنأ سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك متمنياً أن يكون شهر خير ورحمة وأمان على شعوب العالم أجمع. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية إضافة إلى الطاقة المتجددة والفرص المتوفرة لتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز رؤية البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم البلدين.

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حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

 

 

 
 
 
 
 

 

المصدر: وام
أنغولا
رئيس الدولة
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