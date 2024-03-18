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سعود بن صقر يتقبل تهاني وفد المجلس الوطني الاتحادي بشهر رمضان

سعود بن صقر يتقبل تهاني وفد المجلس الوطني الاتحادي بشهر رمضان
18 مارس 2024 23:51

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

تبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذين دعوا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير، واليُمن، والبركات.

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وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة إفطار في مجلس الضيافة بخزام، تكريماً لضيوف سموه من وفد المجلس الوطني الاتحادي، والمهنئين بشهر رمضان المبارك، من كبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

حضر الاستقبال والمأدبة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
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