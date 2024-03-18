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حاكم الفجيرة يستقبل وفد المجلس الوطني الاتحادي  والنائب العام والمهنئين بشهر رمضان بحضور ولي العهد

حاكم الفجيرة يستقبل وفد المجلس الوطني الاتحادي  والنائب العام والمهنئين بشهر رمضان بحضور ولي العهد
19 مارس 2024 00:06

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس والمستشار الدكتور  حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة واللواء سهيل جمعة محمد كلثم الخييلي مديرعام الهوية وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وأعضاء جمعية بيت الخير ورجل الأعمال يوسف علي الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك، و جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

  • حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

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وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
حاكم الفجيرة
تهاني
رمضان
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