حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد رأس الخيمة والمهنئين برمضان

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، مساء اليوم، بقصر الزاهر العامر.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، التهاني من العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان وكبار الضباط وصف الضباط ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في القيادة العامة لشرطة عجمان، وجموع المهنئين بالشهر الفضيل.

وتمنى المهنئون، بهذه المناسبة، لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان موفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.