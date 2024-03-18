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سعود بن صقر يستقبل نائب حاكم أم القيوين والمهنئين بشهر رمضان

سعود بن صقر يستقبل نائب حاكم أم القيوين والمهنئين بشهر رمضان
19 مارس 2024 01:28

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء اليوم، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والمهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، التهاني بهذه المناسبة من سمو نائب حاكم أم القيوين، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

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وتوجه الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة، على صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعلى شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية، والإسلامية، باليمن، والخير، والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة"، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
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