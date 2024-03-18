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بلدية أم القيوين توزع شتلات الغاف على المصانع

بلدية أم القيوين توزع شتلات الغاف على المصانع
19 مارس 2024 03:49

أم القيوين (الاتحاد) 

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أطلقت دائرة بلدية أم القيوين، مبادرة تشجير المناطق الصناعية بالإمارة، وتحديداً منطقة أم الثعوب، حيث وزعت شتلات أشجار الغاف على أكثر من 150 مصنعاً؛ بهدف تعزيز مبادئ الاستدامة في الزراعة والحفاظ على البيئة الصحية، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري العام للإمارة.
وقامت فرق البلدية ممثلة بقطاع الصحة والسلامة وقسم الزراعة والحدائق العامة، بزيارات ميدانية، استهدفت في المرحلة الأولى المصانع، وتم تعريفهم بأهمية زراعة أشجار البيئة المحلية مثل الغاف، التي تتحمل ملوحة التربة إلى جانب أهمية هذا النوع من الأشجار.
وأكدت البلدية أنها نفذت حملة بمساعدة أصحاب المصانع والمستودعات والورش، تتضمن زراعة أشجار الغاف، وتوزيع الشتلات الزراعية، وتقديم إرشادات توعية لأصحاب المصانع حول أهمية التشجير والمحافظة على البيئة في المناطق الصناعية.

أم القيوين
بلدية أم القيوين
الغاف
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