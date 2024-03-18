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«مستشفى الفجيرة» يحصل على «الاعتماد البرامجي»

«مستشفى الفجيرة» يحصل على «الاعتماد البرامجي»
19 مارس 2024 03:49

الشارقة (الاتحاد)

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تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الجهة الرائدة في توفير أعلى معايير الرعاية الصحية، تسجيل الإنجازات الطبية المتتالية، حيث تمكن مستشفى الفجيرة التابع لها من الحصول على شهادة الاعتماد البرامجي لاختصاص طب الأطفال من قبل المعهد الوطني للتخصصات الصحية «البورد الإماراتي»، الذي يعد أحد أبرز برامج الاعتمادات في الدولة.
وجاء إعلان المعهد الوطني للتخصصات الصحية عن حصول مستشفى الفجيرة على شهادة الاعتماد البرامجي لاختصاص طب الأطفال بعد استيفائه معايير الاعتماد البرامجي للبورد الإماراتي لمدة أربع سنوات.
وأكد الدكتور أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الجادة التي بذلها الفريق الطبي والإداري في المستشفى لتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمجتمع، مشيراً إلى أن الحصول على البورد الإماراتي يعتبر خطوة هامة في رفع مستوى الرعاية الصحية وتحقيق أعلى معايير الجودة والأمان في خدمات طب الأطفال من خلال تقديم التدريب المتخصص، وتطوير المعايير الطبية، ودعم البحث الطبي، وتعزيز التواصل المهني، بما يعكس التزام المستشفى الدائم بتطوير وتحسين الخدمات الصحية التي يوفرها لجميع المتعاملين.

الفجيرة
مستشفى الفجيرة
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الرعاية الصحية
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