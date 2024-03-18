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فتوى: الحامل التي تتعرض للتقيُّؤِ في نهار رمضان، هل يفسُد صيامها؟

فتوى: الحامل التي تتعرض للتقيُّؤِ في نهار رمضان، هل يفسُد صيامها؟
19 مارس 2024 03:50

الحاملِ في نهار رمضان إذا خرج منها القيء بغير تعمُّدٍ منها لا يُفسدُ صومها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَن ذرَعَه القيءُ فلا قضاء عليه، ومن استقاءَ فعليه القضاءُ».
والدي كبير في السن ويرغب في الصيام مع أن الصيام يشق عليه هل يكفيه إخراج الفدية بدلاً من الصوم؟
من يشق عليه الصيام لكونه كبيراً في السن أو مريضاً مرضاً مزمناً، فإنه يفطر، ويستحب له أن يَدفعَ الفدية، لقول الله تعالى: (... وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ...) «سورة البقرة: الآية 184». وطعام المسكين تقدر قيمته بـ (15) درهماً.
 

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