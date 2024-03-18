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بلدية عجمان تطلق «رمضان في الفرجان»

بلدية عجمان تطلق «رمضان في الفرجان»
19 مارس 2024 03:50

عجمان (الاتحاد)

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إطلاق المهرجان الرمضاني في المسار التراثي تحت شعار «رمضان في الفرجان»، في إطار حرصها على تقديم فعاليات متنوعة للسكان والزوار. وأكد المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية ببلدية عجمان، أن الدائرة ارتأت إقامة المهرجان تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، والذي يتميز بأجوائه الجميلة، مؤكداً أن هدف المهرجان يتمثل في إدخال البهجة والسرور على مرتاديه، من خلال تقديم جملة من الفعاليات والعروض الترفيهية والفقرات المتنوعة التي تخاطب الشرائح والفئات كافة. وقال إن اللجنة المنظمة للمهرجان اختارت المسار التراثي لإقامة المهرجان، ليمنح الزائر فرصة التجول في الفرجان القديمة ويتعرف على العادات والتقاليد المتبعة في الشهر الفضيل.

عجمان
بلدية عجمان
رمضان
الفرجان
دائرة البلدية والتخطيط
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