«رواق رمضان» في منارة السعديات

أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، استضافة منارة السعديات النسخة السادسة من فعاليتها المجتمعية المميزة «رواق رمضان» خلال الفترة الممتدة بين 21 - 31 مارس من الساعة 9 مساءً حتى 2 صباحاً.

وباتت فعالية «رواق رمضان» وجهة مفضلة للعديد من الشباب والمقيمين الذين يقصدونها لقضاء أمسية رمضانية معاصرة تحتفي بالأجواء الاجتماعية للشهر الفضيل، وتتضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية.

ولأول مرة هذا العام، سيضم «رواق رمضان» قسماً مخصصاً للسيدات فقط بالتعاون مع مجتمع «ذا بينك مجلس»، وسيضم المجلس جلسات متنوعة، ورش عمل فنية ومساحات مخصصة لألعاب الطاولة.

وتستضيف الفعالية على منصاتها الرئيسة مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية، بما في ذلك الحفلات اليومية وحفل رمضاني حصري من بيت العود العربي، ويمكن للحاضرين أيضاً الاستمتاع بعرض مميز لفن المالد الإماراتي التقليدي وسلسلة من العروض الموسيقية من تنظيم «ذا فريدج».

علاوةً على ذلك، تتضمن أجندة الفعالية عرضاً رائعاً بعنوان «مجيديات» يشمل سلسلة من أشهر أغاني الفنان عبدالمجيد عبدالله المعاد توزيعها برؤية جديدة من إخراج روضة الصايغ بالتعاون مع الموسيقار وعازف القانون عدي السليمان.