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علوم الدار

دعوة السائقين للالتزام بتدابير السلامة خلال شهر رمضان

دوريات المرور توزع منشورات توعية للقيادة الآمنة (من المصدر)
19 مارس 2024 03:50

جمعة النعيمي (أبوظبي)
دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، السائقين إلى الالتزام بتدابير السلامة والقيادة بتأنٍ خلال شهر رمضان. وبمناسبة شهر رمضان الكريم، حثت السائقين على الطرق الداخلية والخارجية في إمارة أبوظبي، إلى خفض السرعات بالقرب من الإشارات الضوئية والتقاطعات، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية، وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم، داعية إلى التحلي بالصبر والقيادة بتأنٍ وسلامة للوصول إلى الوجهة المقصودة بأمان. 

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وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أهمية التزام السائقين بالقيادة الآمنة، وتجنب الأخطاء والسلوكيات السلبية. وحذَّر من مخاطر تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والوقوف العشوائي لمركبات المصلين أثناء صلاة التراويح، والسرعة الزائدة قبل أذان المغرب، بهدف اللحاق بالإفطار. 
ودعا السائقين، خصوصاً في نهار رمضان، إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، وعند الشعور بالنعاس أو الإجهاد، يجب إيقاف المركبة على كتف الطريق اليمنى للراحة، أو طلب المساعدة من الدوريات عند الضرورة. وناشد السائقين الذين يقودون مركباتهم، خصوصاً قبل أذان المغرب، إلى ضرورة القيادة بتأنٍ، وعدم السرعة لإدراك الإفطار، وربط حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، والانتباه لعدم تجاوز الإشارات الضوئية، واستخدام الإشارات الجانبية، والانتباه قبل الانعطاف يميناً أو يساراً.

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