«معاً» تطلق «حملة عطاء أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، «حملة عطاء أبوظبي»، والتي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة وتقديم الدعم لمعالجة العديد من الأولويات الاجتماعية خلال الشهر المبارك.

وتعكس الحملة قيم العطاء والتعاون التي تلتزم بها هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال تحفيز أفراد المجتمع وحثّهم على توجيه جهودهم في سبيل تقديم العطاء والمساهمة والمشاركة المجتمعية.

وتعمل هيئة المساهمات المجتمعية - معاً على دعم وتمكين أفراد وقطاعات المجتمع من المساهمة في دعم توفير الحلول المستدامة والمبتكرة، وإحداث تأثير إيجابي على مجتمع أبوظبي على المدى الطويل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «تتوافق حملة عطاء أبوظبي مع جوهر شهر رمضان المبارك، حيث تلعب المساهمات الواردة إلى صندوق الاستثمار الاجتماعي دوراً مهماً في تلبية الأولويات الاجتماعية».

وتحرص هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على توجيه وصرف المساهمات بأقصى درجات الشفافية، حيث يختار المساهمون المشاريع الأكثر توافقاً مع أولوياتهم وقيمهم، بما يتيح لهم تحقيق أثر اجتماعي إيجابي طويل الأمد والمساهمة في بناء مجتمع شامل ومتماسك. وتغطي هيئة المساهمات المجتمعية معاً من خلال جمع وتوجيه المساهمات الاجتماعية مجموعة واسعة من البرامج المخصصة التي تركز على قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والقطاع الاجتماعي.

وتشمل إحدى مبادرات هيئة المساهمات المجتمعية معاً في هذا المجال الشراكة الأخيرة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حيث تدعم هيئة معاً المؤسسة في قيادة المبادرات في مجال التعليم والتي تساعد الأسر ذات الدخل المحدود التي يصعب عليها دفع رسوم التعليم، بالإضافة إلى تمويل المدارس الاجتماعية. ويتيح التعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية دعم مشاريع مهمة تستهدف مجموعات رئيسية من المجتمع، كما يمنح هيئة المساهمات المجتمعية - معاً الفرصة لتشجيع الأفراد على التطوع في مجالات متنوعة خلال فترة شهر رمضان المبارك، بما في ذلك توزيع السلال الغذائية، ودعم الرياضة، وزيارة مرضى السرطان وممارسة الأنشطة معهم، وتوزيع وجبات الإفطار على الأشخاص العالقين وسط الازدحام المروري خلال وقت الإفطار.

وتستوحي هيئة المساهمات المجتمعية - معاً رؤيتها من نظام الري بالأفلاج في دولة الإمارات، الذي طوره الأجداد ليقدم مثالاً يُحتذى به عما يمكن تحقيقه من خلال التعاون والعمل الجماعي.

استكشاف

يمكن استكشاف فرص التطوع وتقديم المساهمات عن طريق الموقع الإلكتروني: www.maan.gov.ae ، أو من خلال التطبيق المتوفر للهواتف المحمولة العاملة بنظامي آبل وأندرويد.