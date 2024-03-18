الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«معاً» تطلق «حملة عطاء أبوظبي»

«معاً» تطلق «حملة عطاء أبوظبي»
19 مارس 2024 03:50

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تنفذ دورة «العالم الافتراضي»
الفيزياء في مستوى الطالب المتوسط.. والسؤال الأول محيّر

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، «حملة عطاء أبوظبي»، والتي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة وتقديم الدعم لمعالجة العديد من الأولويات الاجتماعية خلال الشهر المبارك.
وتعكس الحملة قيم العطاء والتعاون التي تلتزم بها هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال تحفيز أفراد المجتمع وحثّهم على توجيه جهودهم في سبيل تقديم العطاء والمساهمة والمشاركة المجتمعية.
وتعمل هيئة المساهمات المجتمعية - معاً على دعم وتمكين أفراد وقطاعات المجتمع من المساهمة في دعم توفير الحلول المستدامة والمبتكرة، وإحداث تأثير إيجابي على مجتمع أبوظبي على المدى الطويل.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «تتوافق حملة عطاء أبوظبي مع جوهر شهر رمضان المبارك، حيث تلعب المساهمات الواردة إلى صندوق الاستثمار الاجتماعي دوراً مهماً في تلبية الأولويات الاجتماعية».
وتحرص هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على توجيه وصرف المساهمات بأقصى درجات الشفافية، حيث يختار المساهمون المشاريع الأكثر توافقاً مع أولوياتهم وقيمهم، بما يتيح لهم تحقيق أثر اجتماعي إيجابي طويل الأمد والمساهمة في بناء مجتمع شامل ومتماسك. وتغطي هيئة المساهمات المجتمعية معاً من خلال جمع وتوجيه المساهمات الاجتماعية مجموعة واسعة من البرامج المخصصة التي تركز على قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والقطاع الاجتماعي.
وتشمل إحدى مبادرات هيئة المساهمات المجتمعية معاً في هذا المجال الشراكة الأخيرة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حيث تدعم هيئة معاً المؤسسة في قيادة المبادرات في مجال التعليم والتي تساعد الأسر ذات الدخل المحدود التي يصعب عليها دفع رسوم التعليم، بالإضافة إلى تمويل المدارس الاجتماعية. ويتيح التعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية دعم مشاريع مهمة تستهدف مجموعات رئيسية من المجتمع، كما يمنح هيئة المساهمات المجتمعية - معاً الفرصة لتشجيع الأفراد على التطوع في مجالات متنوعة خلال فترة شهر رمضان المبارك، بما في ذلك توزيع السلال الغذائية، ودعم الرياضة، وزيارة مرضى السرطان وممارسة الأنشطة معهم، وتوزيع وجبات الإفطار على الأشخاص العالقين وسط الازدحام المروري خلال وقت الإفطار.
وتستوحي هيئة المساهمات المجتمعية - معاً رؤيتها من نظام الري بالأفلاج في دولة الإمارات، الذي طوره الأجداد ليقدم مثالاً يُحتذى به عما يمكن تحقيقه من خلال التعاون والعمل الجماعي.
استكشاف
يمكن استكشاف فرص التطوع وتقديم المساهمات عن طريق الموقع الإلكتروني: www.maan.gov.ae ، أو من خلال التطبيق المتوفر للهواتف المحمولة العاملة بنظامي آبل وأندرويد.

هيئة المساهمات المجتمعية
أبوظبي
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
18 مارس 2024
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر من «مجاعة وشيكة» في غزة
اليوم 03:54
سفينة الشحن «روبيمار» بعدما غرقت قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: تراجع أفق الحل السياسي بفعل التصعيد الحوثي
اليوم 03:54
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين بالضفة
اليوم 03:53
بوتين خلال إلقاء خطاب وسط موسكو وإلى جواره المرشحون الثلاثة بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين تدرس المشاركة بمؤتمر سلام بشأن أوكرانيا تستضيفه سويسرا
اليوم 03:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©