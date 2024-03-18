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علوم الدار

طلبة عجمان: الفيزياء.. اختبار للفهم

أرشيفية
19 مارس 2024 03:50

سعيد أحمد (عجمان) 

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طلبة أم القيوين: أسئلة الفيزياء «الورقية» صعبة

أكد عدد من طلبة الثاني عشر بمدارس عجمان أن أسئلة امتحان مادة الفيزياء جاءت في المستوى المتوسط، حيث تخللتها أسئلة صعبة، تحتاج إلى فهم لتتم الإجابة عنها بصورة صحيحة، مؤكدين آن الفترة الزمنية للامتحان كانت كافية. وقال الطالب ماجد عبدالله، مسار عام بعجمان، إن معظم أسئلة امتحان مادة الفيزياء، جاءت سهلة، ولكن كان عدد منها غير واضح في الاختبار الورقي، ولم يستطع بعض الطلاب فهمها، لافتاً إلى أن مثل هذه الأسئلة تأخذ وقتاً طويلاً للإجابة عنها، وتربك الطالب.
وأضاف حسن خليفة، مسار عام بعجمان، أن معظم الأسئلة جاءت مطابقة للنماذج وسهلة، فيما جاءت بعض الأسئلة غامضة في الاختبار الورقي، وتحتاج إلى فهم، مما سيؤثر على نتائجهم في نهاية العام.

الفيزياء
طلبة الثاني عشر
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