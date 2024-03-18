طلاب برأس الخيمة: الفيزياء صعبة وغير مباشرة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

قال طلاب في رأس الخيمة: إن امتحان مادة الفيزياء كان صعباً وغير مباشر واحتاج لوقت طويل خاصة في الجزء الكتابي. وأجمع عدد من طلاب مدرسة شمل للتعليم الثانوي على أن الجانب الإلكتروني والجانب الكتابي كانا صعبين جداً بالنسبة للطالب المتوسط وتحتاج لجهد تفكيري وتركيز كبير، مؤكدين أنهم لا يتوقعون نتائج جيدة.

وقال الطالب سلطان سعيد الشحي في الثاني عشر العام: إن الورقة الإلكترونية ضمت 15 سؤالاً واحتاج كل سؤال لفترة زمنية طويلة لحله، ناهيك عن الجانب الكتابي الذي ضم 6 صفحات والذي فوجئ الطلاب من طوله وحاجتهم الملحة لوقت إضافي متوقعاً كغيره من الطلاب نتائج غير مبشرة.

وقال الطالبة مهرة السلحدي من جلفار الثانوية: إن الفيزياء بصورة عامة من المواد الدراسية التي يبذل فيها الطالب جهداً كبيراً ويُعد نفسه إعداداً جيداً لامتحانها، ولكن ورقة الامتحان كانت صعبه مع كثرة عدد الأسئلة ووجود تفاصيل عديدة.