طلبة أم القيوين: أسئلة الفيزياء «الورقية» صعبة

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد عدد من طلبة الثاني عشر في مدارس أم القيوين أن أسئلة امتحان مادة الفيزياء، جاء بعضها صعباً وغير واضح، ويحتاج إلى تفكير وجهد، للإجابة عنها بشكل صحيح، مؤكدين أن الامتحان لم يكن سهلاً كما توقعوا. وأضافوا أن بعض الأسئلة جاءت من الهيكل الدراسي، ولكن بطريقة مختلفة، تحتاج إلى فهم عميق، لافتين إلى أن صعوبة الأسئلة أربكتهم، خصوصاً الاختبار الورقي.

وقال الطالب عبدالرحمن محمد المنصوري، مسار عام بأم القيوين، إن امتحان مادة الفيزياء تضمن فترتين، الأولى اختبار ورقي مدته ساعة ونصف، والثانية إلكتروني مدته ساعة، لافتاً إلى أن أسئلة الاختبار الورقي كانت الأصعب من الناحية الأسئلة، التي جاءت غامضة وتحتاج إلى فهم. وأشار إلى أنه انتهى من أداء الاختبار في الدقيقة الأخيرة، مشيراً إلى أن الوقت كافٍ، ولكن الأسئلة لم تكن واضحة أو مفهومة، مما اضطرهم للبقاء إلى آخر لحظة للمراجعة والتأكد. وقال ناصر عبدالله آل علي، مسار متقدم بأم القيوين: إن صعوبة اختبار مادة الفيزياء كانت في أسئلة الورقي، التي جاء بعضها غامضاً، وتحتاج إلى فهم، لافتاً إلى أنه أجاب عن جميع الأسئلة، إلا أنه غير متأكد من عدد منها.