الفيزياء في مستوى الطالب المتوسط.. والسؤال الأول محيّر

إيهاب الرفاعي (أبوظبي )

قال طلاب في مدارس أبوظبي: إن اختبار الفيزياء جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء السؤال الورقي الذي تضمن بعض الجزئيات غير الواضحة، ما استلزم تركيزاً أعلى. وكان بعض الطلاب قد واجهوا مشكلة تقنية في الخروج من الامتحان الإلكتروني بشكل تلقائي وسارعت المدارس إلى التعامل مع تلك المشاكل بشكل سريع وإعادة الطلاب إلى الامتحان واستكمال الوقت المتبقي لهم من دون أي خلل أو مشاكل في أداء الامتحان.

وأكدت أريج عصام صلاح من مدرسة الظنة للإناث أن امتحان الفيزياء كان سهلاً وفي مستوى الطالبة المتوسطة باستثناء بعض الأجزاء والأسئلة التي تحتاج مهارات عالية للتعامل معها للوصول إلى الإجابة المطلوبة بخلاف باقي الأسئلة التي كانت متوافقة مع المنهج الذي تم التدريب عليه قبل الامتحانات، وأغلب الأسئلة أقرب لهيكل الفيزياء الذي تم تعميمه خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد عبدالله محمود من المسار المتقدم أن السؤال الثالث في الاختبار الورقي جاء مخالفاً لما تم التدريب عليه من خلال الهيكل، حيث طلب السؤال حساب قراءة الأميتر، وشهد إيهاب من مدرسة قطر الندى أن السؤال الثالث كان غير واضح وأربك الكثير من الطالبات خلال أداء الامتحان بسبب عدم وضوح المطلوب مع المعطيات والتي تستلزم التركيز في الحل بشكل أكبر للوصول إلى القانون المناسب والذي يمكن من خلاله الوصول إلى الإجابة الصحيحة. ونوه عبدالله حمد مسار عام إلى أن الاختبار الإلكتروني توقف أثناء أدائه الاختبار وفوجئ بخروجه من الاختبار بسبب مشاكل تقنية وتم استدعاء التقني الذي تعامل مع المشكلة وإعادته إلى الامتحان مرة أخرى من دون أي مشاكل تخص الاختبار، وتم استكمال باقي الوقت المخصص للامتحان.