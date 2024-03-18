افتتاح كرنفال نادي الشرطة الرمضاني بعجمان

عجمان (وام)

افتتح اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، كرنفال نادي الشرطة الرمضاني، وهو أول كرنفال رمضاني يقيمه النادي لإسعاد الجمهور، وتعزيز الشراكة، ودعم الأسر المنتجة في إمارة عجمان، ويستمر الكرنفال الرمضاني طيلة أيام شهر رمضان المبارك من الساعة 8:30 مساءً وحتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وينظم بالتعاون مع «فزعة».

وقال قائد عام شرطة عجمان، عقب جولة قام بها في أرجاء الكرنفال، إن تنظيم الكرنفال الرمضاني جاء بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع، ودعم الأسر المنتجة، وتحقيق التواصل المجتمعي مع أفراد المجتمع وإسعادهم، مشيراً إلى أن الكرنفال سوق متكامل يتكون من أكشاك للأسر المنتجة ومطاعم وكافيهات ومحال بيع الملابس ومستلزمات الأسرة والأطفال، بالإضافة إلى الأجهزة الرياضية ومستلزمات تجهيز الحدائق، وكذلك مرسم وأنشطة متنوعة للأطفال.

واطلع خلال جولته على المشاريع المنزلية للأسر المنتجة والمحال والعلامات التجارية المشاركة، وأثنى على مشاركتهم ودعمهم لإنجاح الكرنفال، ووجه بإعفاء جميع المشاركين من الرسوم المترتبة عليهم.

وتشمل فعاليات الكرنفال الرمضاني مسابقات وسحوبات على جوائز قيمة يقدمها الرعاة لإسعاد الجمهور، كما تقدم «فزعة» ضمن مشاركتها في فعاليات الكرنفال بطاقات خصومات وعضويات مجانية لأفراد المجتمع من الزوار.