العبيدلي: «بر دبي» نموذج لمركز الشرطة المتقدم

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن مركز شرطة بر دبي ومنذ القدم وحتى الآن يعد نموذجاً لمركز الشرطة المتقدم والمتطور في خططه الأمنية، وأحد أهم المراكز التي انطلقت منه العديد من المبادرات والأفكار والبرامج والمشاريع الأمنية، التي تصب في تعزيز الأمن والأمان وخدمة الناس وإسعادهم وضمان جودة الحياة لهم. واطلع العبيدلي على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة بردبي في مجال التغطية الأمنية، حيث بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% محققاً المستهدف المطلوب وهو 100%، وحقق زمناً متميزاً في الاستجابة للحالات الطارئة، وهو «دقيقتان و5 ثوان».