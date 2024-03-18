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العبيدلي: «بر دبي» نموذج لمركز الشرطة المتقدم

عبدالقدوس العبيدلي مع ضباط ومنتسبي مركز شرطة بر دبي (من المصدر)
19 مارس 2024 03:51

دبي (الاتحاد)

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أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن مركز شرطة بر دبي ومنذ القدم وحتى الآن يعد نموذجاً لمركز الشرطة المتقدم والمتطور في خططه الأمنية، وأحد أهم المراكز التي انطلقت منه العديد من المبادرات والأفكار والبرامج والمشاريع الأمنية، التي تصب في تعزيز الأمن والأمان وخدمة الناس وإسعادهم وضمان جودة الحياة لهم. واطلع العبيدلي على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة بردبي في مجال التغطية الأمنية، حيث بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% محققاً المستهدف المطلوب وهو 100%، وحقق زمناً متميزاً في الاستجابة للحالات الطارئة، وهو «دقيقتان و5 ثوان».

يوسف العبيدلي
مركز شرطة بر دبي
دبي
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