برعاية سيف بن زايد.. «آيسنار أبوظبي 2024» يعرض أحدث الحلول الأمنية مايو المقبل

أبوظبي (وام)

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم مجموعة «أدنيك» فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» والتي يتوقع أن تكون الأكبر للمعرض منذ انطلاقته، وذلك في الفترة من (21) إلى (23) مايو القادم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

يعد معرض «آيسنار أبوظبي 2024» الحدث السنوي الرائد والمتخصص، والمنصة التي تجمع الخبراء والمعنيين بالأمن الوطني والأمن السيبراني مع المشترين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، منتدى إقليمياً وعالمياً لإبرام الشراكات والصفقات التجارية، وتعزيز علاقات التعاون من أجل تشجيع الابتكار بين كبريات الشركات العالمية، وقادة الصناعة في العديد من المجالات المستقبلية المرتبطة بالأمن.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض: «نلتقي في الدورة الثامنة من (آيسنار أبوظبي 2024) لتأكيد الدور المحوري للمعرض في النهوض بمجالات حماية الأمن الوطني، ومواجهة تحديات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتي تعد ضرورية لحماية أمن الوطن ومكتسباته». وأوضح اللواء الريسي أن «آيسنار أبوظبي 2024» منصة أساسية لتعزيز آليات الابتكار والحوار، وتشكيل مستقبل الأمن الوطني والعمل على درء المخاطر، معرباً عن تطلعه لأن يسهم المعرض في بناء علاقات تعاون من أجل الاستثمار في الابتكار، وتعزيز جهود الجهات الفاعلة ومسؤولي الأمن السيبراني والمشترين وأصحاب المصلحة في سلسلة التوريد، وذلك لتعزيز الأمن الوطني واتباع أفضل الممارسات العالمية لضمان مستقبل أكثر أماناً واستقراراً.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «من المنتظر أن تشهد الدورة المقبلة مشاركة قياسية واسعة من كبريات الشركات المتخصصة، إضافة إلى كوكبة من الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، لتكون الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقته الأولى». وأضاف الظاهري أن هذا المعرض يمثل شهادة على التزامنا بالعمل على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة، المتمثلة في تبني أحدث التقنيات لتعزيز الأمن الوطني المستدام، ويسهم بدورٍ رئيسٍ في تعزيز الابتكار والتعاون والاستعداد لمواجهة العديد من التحديات الأمنية.

خبراء ومتخصصون

يجمع «آيسنار أبوظبي 2024» متحدثين وخبراء ومتخصصين من جميع أنحاء العالم للكشف عن أحدث الاتجاهات والتطورات في المجالات الحيوية، والتي تسهم في تعزيز الأمن الوطني من خلال الحلول التقنية والرقمية الرائدة عالمياً. ويوفر المعرض منصة شبكية فريدة تربط الهيئات الحكومية الإقليمية، بمقدمي الحلول الأمنية من جميع أنحاء العالم، وتمنح الفرصة لخبراء التكنولوجيا والأمن للتعرف على الحلول العملية، ومناقشة التحديات الجديدة في العديد من المجالات، وتعزيز أفضل الممارسات لتجنب التهديدات المتزايدة والمهددة لاستقرار العالم. ومن المقرر أن تشهد الدورة الثامنة للمعرض عودة جوائز «آيسنار للابتكار»، وهي ميزة فريدة وتنافسية مفتوحة أمام جميع العارضين للاستفادة من منصة «آيسنار أبوظبي 2024» لإطلاق ابتكاراتهم التجريبية رسمياً أمام مجموعة من رواد صناعة تقنيات الأمن العالميين.

وستتاح الفرصة أمام المتنافسين لعرض أبرز وأحدث أعمالهم التقنية عبر مجموعة من القنوات قبل وأثناء وبعد المعرض لتقييمها واختبارها بشكل فعلي وعملي.