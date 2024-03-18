الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية سيف بن زايد.. «آيسنار أبوظبي 2024» يعرض أحدث الحلول الأمنية مايو المقبل

برعاية سيف بن زايد.. «آيسنار أبوظبي 2024» يعرض أحدث الحلول الأمنية مايو المقبل
19 مارس 2024 03:50

أبوظبي (وام) 
برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم مجموعة «أدنيك» فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» والتي يتوقع أن تكون الأكبر للمعرض منذ انطلاقته، وذلك في الفترة من (21) إلى (23) مايو القادم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي. 
يعد معرض «آيسنار أبوظبي 2024» الحدث السنوي الرائد والمتخصص، والمنصة التي تجمع الخبراء والمعنيين بالأمن الوطني والأمن السيبراني مع المشترين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، منتدى إقليمياً وعالمياً لإبرام الشراكات والصفقات التجارية، وتعزيز علاقات التعاون من أجل تشجيع الابتكار بين كبريات الشركات العالمية، وقادة الصناعة في العديد من المجالات المستقبلية المرتبطة بالأمن.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض: «نلتقي في الدورة الثامنة من (آيسنار أبوظبي 2024) لتأكيد الدور المحوري للمعرض في النهوض بمجالات حماية الأمن الوطني، ومواجهة تحديات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتي تعد ضرورية لحماية أمن الوطن ومكتسباته». وأوضح اللواء الريسي أن «آيسنار أبوظبي 2024» منصة أساسية لتعزيز آليات الابتكار والحوار، وتشكيل مستقبل الأمن الوطني والعمل على درء المخاطر، معرباً عن تطلعه لأن يسهم المعرض في بناء علاقات تعاون من أجل الاستثمار في الابتكار، وتعزيز جهود الجهات الفاعلة ومسؤولي الأمن السيبراني والمشترين وأصحاب المصلحة في سلسلة التوريد، وذلك لتعزيز الأمن الوطني واتباع أفضل الممارسات العالمية لضمان مستقبل أكثر أماناً واستقراراً.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تنفذ دورة «العالم الافتراضي»
الفيزياء في مستوى الطالب المتوسط.. والسؤال الأول محيّر

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «من المنتظر أن تشهد الدورة المقبلة مشاركة قياسية واسعة من كبريات الشركات المتخصصة، إضافة إلى كوكبة من الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، لتكون الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقته الأولى». وأضاف الظاهري أن هذا المعرض يمثل شهادة على التزامنا بالعمل على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة، المتمثلة في تبني أحدث التقنيات لتعزيز الأمن الوطني المستدام، ويسهم بدورٍ رئيسٍ في تعزيز الابتكار والتعاون والاستعداد لمواجهة العديد من التحديات الأمنية.
خبراء ومتخصصون 
يجمع «آيسنار أبوظبي 2024» متحدثين وخبراء ومتخصصين من جميع أنحاء العالم للكشف عن أحدث الاتجاهات والتطورات في المجالات الحيوية، والتي تسهم في تعزيز الأمن الوطني من خلال الحلول التقنية والرقمية الرائدة عالمياً. ويوفر المعرض منصة شبكية فريدة تربط الهيئات الحكومية الإقليمية، بمقدمي الحلول الأمنية من جميع أنحاء العالم، وتمنح الفرصة لخبراء التكنولوجيا والأمن للتعرف على الحلول العملية، ومناقشة التحديات الجديدة في العديد من المجالات، وتعزيز أفضل الممارسات لتجنب التهديدات المتزايدة والمهددة لاستقرار العالم. ومن المقرر أن تشهد الدورة الثامنة للمعرض عودة جوائز «آيسنار للابتكار»، وهي ميزة فريدة وتنافسية مفتوحة أمام جميع العارضين للاستفادة من منصة «آيسنار أبوظبي 2024» لإطلاق ابتكاراتهم التجريبية رسمياً أمام مجموعة من رواد صناعة تقنيات الأمن العالميين.
وستتاح الفرصة أمام المتنافسين لعرض أبرز وأحدث أعمالهم التقنية عبر مجموعة من القنوات قبل وأثناء وبعد المعرض لتقييمها واختبارها بشكل فعلي وعملي.

سيف بن زايد
آيسنار أبوظبي
أبوظبي
أدنيك
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
18 مارس 2024
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر من «مجاعة وشيكة» في غزة
اليوم 03:54
سفينة الشحن «روبيمار» بعدما غرقت قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: تراجع أفق الحل السياسي بفعل التصعيد الحوثي
اليوم 03:54
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين بالضفة
اليوم 03:53
بوتين خلال إلقاء خطاب وسط موسكو وإلى جواره المرشحون الثلاثة بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين تدرس المشاركة بمؤتمر سلام بشأن أوكرانيا تستضيفه سويسرا
اليوم 03:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©