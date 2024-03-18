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طالب بن صقر يستقبل الشيوخ والمهنئين بشهر رمضان المبارك

طالب بن صقر لدى استقباله المهنئين بالشهر الفضيل
19 مارس 2024 03:51

رأس الخيمة (وام) 

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استقبل الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، في مجلس قصره بمنطقة خزام برأس الخيمة مساء أمس الأول، الشيخ فايز بن محمد بن سالم القاسمي، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، والشيخ محمد بن فايز بن محمد القاسمي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، والشيخ عبدالله بن فايز بن محمد القاسمي، وعدداً من الشيوخ، حيث تبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.
حضر اللقاءات الشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، وعدد من المسؤولين.
كما استقبل الشيخ طالب بن صقر القاسمي المهنئين بالشهر الفضيل من أعيان ووجهاء البلاد والشخصيات والمسؤولين والشعراء والمواطنين.
وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب رئيس الدولة، حفظه الله.

طالب بن صقر القاسمي
رمضان
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