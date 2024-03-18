سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى الأمير المشارك لإمارة أندورا

أندورا لا فيلا (وام)

قدم عمر عبيد الحصان الشامسي إلى نيافة الأسقف جوان إنريك فيفس إي سيسيليا، الأمير المشارك لإمارة أندورا، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة غير مقيم لدولة الإمارات لدى إمارة أندورا، وذلك خلال مراسم جرت في قصر أسقفية لا سيو دي أورخيل بمقاطعة ييدا.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى نيافته وتمنياتهم له ولحكومة وشعب إمارة أندورا المزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى إمارة أندورا، مؤكداً حرص الدولة على توثيق كافة أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها، بما يسهم في توطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

من جانبه، حمّل نيافة الأسقف إي سيسيليا السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التقدم والتطور والنماء.

‏‎ وتمنى نيافته للسفير التوفيق في تأدية مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإمارة أندورا وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم لتسهيل مهامه.