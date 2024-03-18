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علوم الدار

«تعليم» تحدد موجهات مكافحة الغش في الامتحانات الفصلية

مقر مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ( أرشيفية)
19 مارس 2024 03:51

دينا جوني (دبي) 

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عدداً من الموجهات والضوابط  التي ينبغي على الطلبة والكوادر التي تتابع العملية الامتحانية الالتزام بها لتفادي الإخلال بنظام الاختبارات.
وقالت عبر دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات الذي عممته مؤخراً: إنه يجب على الطلبة الالتزام بالإرشادات السلوكية وقواعد النزاهة والأخلاقيات قبل وأثناء وبعد الاختبار، وعلى المعلمين والمراقبين تجنب مناقشة المواد الامتحانية مع الطلاب عند دخول قاعة الاختبار وأثناء الاختبار، فضلًا عن الامتناع عن الإشارة أو الإيماء أو التحدث مع الطلبة الآخرين أثناء الاختبار.
وشددت المؤسسة على الامتناع عن خرق الإرشادات الخاصة بإدخال الأجهزة الإلكترونية التي لا يسمح بها أثناء الاختبار، وعدم تبادل أسئلة الاختبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأي هدف كان، والامتناع عن الغش بأي أساليب تمكن الطلبة من تبادل معلومات أو إجابات من زملائهم في القاعة الاختبارية. 
ومنعت المؤسسة إحضار أي مواد أو مصادر مثل المطبوعات من كتب أو أوراق عمل أو محتويات رقمية وغيرها من دون المصرح بها من قبل اللجان المشرفة على الاختبارات، وإدخالها معهم إلى قاعات الاختبار، فضلاً عن الامتناع عن  أي جدال أو إساءة لفظية أو اعتداء جسدي على زملائهم أو أحد العاملين في اللجان الامتحانية قبل أو أثناء أو بعد الاختبار.
وأفادت المؤسسة من خلال الدليل بأن هناك 5 مخالفات إذا ارتكبها الطالب قبل أو أثناء أو بعد الاختبار سواء داخل أو خارج قاعات ومراكز الاختبار، يعد إخلالاً بنظام الاختبارات، أبرزها إثارة الفوضى في قاعة الاختبار وخارجها، وإتلاف الورقة الامتحانية بطريقة متعمدة، والغش أو مساعدة الآخرين أثناء الامتحانات بأي شكل من الأشكال، وتسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في تسريبها بأي شكل من الأشكال، وانتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو خلال الامتحانات، أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.
وأوضحت المؤسسة أن الإجراءات التأديبية تطبق على الطالب إذا أخل بنظام الاختبار بأي وسيلة وفق لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام، التي تتضمن حسم 12 درجة من درجات السلوك، ورصد درجة صفر في المادة الدراسية في حال الغش أو مشاركة الآخرين على الغش أو إتلاف الورقة الامتحانية عمداً مع حرمانه من دخول امتحان لإعادة. وفي حال تكرار المخالفة يتم استدعاء فوري لولي الأمر وتوقيعه على الإنذار والقرار، وإحالة الطالب لبرنامج «تقويم السلوك» بالتعاون مع جهات تقويم السلوك وفق الحالة.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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