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علوم الدار

14 جامعة تختتم مشاركتها في «الإمارات للروبوتات»

جانب من تكريم الفائزين بالدورة الثانية لمسابقة الإمارات للروبوتات (من المصدر)
19 مارس 2024 03:51

دبي (الاتحاد)

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اختتمت «مسابقة الإمارات للروبوتات» التي تم تنظيمها بالشراكة بين «مختبرات دبي للمستقبل» و«جامعة خليفة» و«جامعة روتشستر للتكنولوجيا»، فعاليات دورتها الثانية بمشاركة 53 فريقاً جامعياً من 14 جامعة وطنية وعالمية.
وشهدت المرحلة النهائية مشاركة أكثر من 200 طالب عبر فرق مكونة من 3 إلى 6 أفراد ضمن 3 تحديات رئيسية تمحورت حول الاستدامة، وإعادة التدوير، وجمع المخلفات. وتم تقييم المشاركات في المرحلة النهائية للمسابقة من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء في مجالات هندسة الروبوتات.
وعملت الفرق المشاركة في تحدي إعادة التدوير ضمن «مسابقة الإمارات للروبوتات» على تطوير روبوتات يمكنها إعادة تدوير المخلفات والمواد المستهلكة بدقة وسرعة وتوزيعها في أماكن مخصصة حسب نوعها، وكان الفوز بهذا التحدي من نصيب فريق جامعة ميدلسكس دبي، وجاء فريق جامعة روتشستر للتكنولوجيا بالمركز الثاني في هذا التحدي، وحل فريق أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في المركز الثالث.
وفاز فريق «جامعة روتشستر للتكنولوجيا»، بالتحدي الثاني ضمن المسابقة بفضل نجاحه في تطوير روبوت متنقل قادر على جمع القمامة بكفاءة عالية والتخلص منها في سلتين إضافة إلى قدرة المناورة حول العوائق.
فيما تنافست الفرق المشاركة في التحدي الثالث على تصنيع روبوتات يمكنها استخلاص المخلفات العائمة على المسطحات المائية، وذهبت جائزة المركز الأول لهذا التحدي إلى فريق معهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا (بيتس بيلاني).
جيل جديد من مطوري الروبوتات
ويأتي تنظيم «مسابقة الإمارات للروبوتات» في إطار الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لإعداد جيل جديد من مطوري الروبوتات في دولة الإمارات، وإتاحة الفرصة لعرض مهاراتهم في استخدام أحدث التقنيات المستقبلية، والمساهمة في إيجاد حلول إبداعية لأهم التحديات الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات الرئيسية.
الاستدامة
وركزت المسابقة بدورتها الثانية على توظيف تكنولوجيا الروبوتات في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تسهم بحماية المناخ والبيئة، تماشياً مع مختلف الجهود والمبادرات الوطنية ضمن «عام الاستدامة» في دولة الإمارات.
مستقبل الروبوتات
تتماشى المبادرة مع جهود «مختبرات دبي للمستقبل» لتحقيق أهداف «برنامج دبي للروبوتات والأتمتة» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لدعم تطوير واختبار وتبني تقنيات الروبوتات والأتمتة.

جامعة خليفة
دبي للمستقبل
الروبوتات
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