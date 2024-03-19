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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
19 مارس 2024 09:10

كشف المركز الوطني للأرصاد صباح اليوم عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة.

ونش عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح  اليوم، هي: 16.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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