كشف المركز الوطني للأرصاد صباح اليوم عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة.
ونش عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 16.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة_سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 16.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 16.4°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 05:30 UAE Local time. pic.twitter.com/HQHHXuxe51— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 19, 2024