كشف المركز الوطني للأرصاد صباح اليوم عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة.

ونش عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 16.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.