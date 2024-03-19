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"أوقاف الشارقة" تطلق مبادرة "بصمة الروّاد"

"أوقاف الشارقة" تطلق مبادرة "بصمة الروّاد"
19 مارس 2024 12:29

أطلقت دائرة الأوقاف في الشارقة مبادرة "بصمة الرواد" التي تستهدف فئة رواد الأعمال، وذلك ضمن جهودها لاستحداث مشاريع ومبادرات جديدة تعزز روابط الأواصر المجتمعية وتدعم مبادئ التنمية المستدامة.

 

تهدف المبادرة إلى تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين للمساهمة في الوقف من خلال استقطاع جزء من أرباحهم وعوائدهم للمشاريع الوقفية، مما يساهم في توفير الأسس السليمة لبناء مجتمع متماسك يدعم تعزيز قيم المواطنة الإيجابية من خلال التفاعل والمشاركة المجتمعية.

 

وقال طالب المري مدير عام دائرة الأوقاف بالشارقة، إن إطلاق هذه المبادرة يأتي بناءً على استراتيجية الدائرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المجتمعي وتشجيع المشاركة الفاعلة لرواد الأعمال، وإبراز دورهم ومكانتهم المهمة في تحقيق التغيير الإيجابي، والمساهمة في تحسين الحياة الاجتماعية لمختلف الفئات والشرائح في المجتمع.

 

وأضاف أن هذه المبادرة تعتبر خطوة رائدة بشأن التوسع في الوقف وبناء شراكات قوية مع مختلف الجهات والقطاعات لتحقيق أهداف الدائرة الرامية إلى توفير مصادر وقفية تمويلية ثابتة مستدامة واستثمارها الاستثمار الأمثل لدعم الفئات المستهدفة، وصولا إلى مجتمع مستقر ومزدهر ومعطاء.

المصدر: وام
أوقاف الشارقة
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