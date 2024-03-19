طالبات جامعة الإمارات يفزن بمسابقة تحدي الابتكار في الاستدامة

فاز فريق من طالبات قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الإمارات، بمسابقة تحدي المبتكرين في الاستدامة، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التميمي ومشاركوه، وذلك عن فكرة مشروع تطوير مادة مبتكرة ومستدامة من البلاستيك وبذور التمر المعاد تدويرها لامتصاص البقع النفطية المتسربة بالمياه.

يهدف المشروع الذي قدمته الطالبات مهرة الرميثي، نور البستكي، صبا البلخي، ومريم يحيى، إلى تقديم حلول لعدة مشاكل بيئية مثل إعادة تدوير المخلفات الزراعية والبلاستيكية، وامتصاص البقع النفطية، بهدف استردادها كنفط خام يمكن إعادة استخدامه بمصفاة البترول.

ومن المتوقع أن يؤدى هذا الابتكار لتجنب الحلول الحالية لمعالجة البقع النفطية التي يتم إزالتها ثم التخلص منها بالحرق أو الدفن.

وأشار الدكتور ياسر جريش، أستاذ ومنسق برامج الدراسات العليا في قسم الكيمياء بكلية العلوم المشرف على المشروع، إلى أن فريق البحث قام بإعداد البحث والمشاركة في المسابقة، ضمن 10 فرق ساهمت في تقديم حلول ابتكارية مستدامة، ويحمل الابتكار اسم (DPS4OiL) ويرمز لمكونات المادة المزمع تنفيذها بمعامل ومختبرات قسم الكيمياء بجامعة الإمارات.

وأضاف :" تدور فكرة الابتكار حول إعادة تدوير مخلفات بلاستيكية وزراعية، وإعادة تكوينها على شكل إسفنج له القدرة على امتصاص البقع النفطية واستردادها بشكل كامل، كما يمكن إعادة استخدامها لمرات عديدة".

وتوقع البدء في أعمال تطوير المادة قريباً، وتسجيله كبراءة اختراع من خلال جامعة الإمارات، ومن ثم تطويره ليكون بديلاً مناسباً للمشكلات البيئية.