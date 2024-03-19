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"الهلال الأحمر” يدشن مخيم "أسبوع الخير الطبي" بالمكلا

"الهلال الأحمر” يدشن مخيم "أسبوع الخير الطبي" بالمكلا
19 مارس 2024 14:52

دشنت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " اليوم مخيم "أسبوع الخير الطبي" بمركز المحور الطبي بربوة خلف بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية والذي تتواصل خدماته حتى 25 مارس الجاري بمشاركة نخبة من الأطباء والمختصين تحت رعاية مبخوت مبارك بن ماضي محافظ حضرموت وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل.

حضر حفل التدشين الدكتور محمد صالح الجمحي، المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل والدكتور عمر سعيد الصبان، مدير دائرة المنظمات الصحية بمكتب الصحة بالمحافظة وشوقي كرامة التميمي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والمهندس حامد سالم قوايا مشرف مشاريع الهيئة بالمحافظة إضافة إلى الدكتورة سهير قنزل مديرة مركز المحور الطبي وعدد من الأطباء والمختصين.

وعبر الجمحي خلال الحفل عن سعادته بافتتاح مخيم "أسبوع الخير الطبي" الأمر الذي يصب في صالح خدمة المواطنين عبر تقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم .. مشيداً بالتعاون القائم بين الهيئة ومكتب الصحة وأعرب عن أمله في تواصل مثل هذه المبادرات الإنسانية الإماراتية التي تعزز الرعاية الصحية وتحسن جودة الحياة للسكان.

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من جانبها أعربت الدكتورة سهير قنزل مديرة المركز، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المشروع وأكدت أن هذا المخيم يعكس الالتزام المستمر للهيئة بتقديم الدعم الطبي والإنساني للمحتاجين والمجتمعات المحلية مشيرة إلى أن المخيم يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للسكان بما فيها معاينة المرضى والفحوصات الطبية وتقديم الأدوية مجاناً.

ونوهت بهذا المشروع الإنساني الرائد الذي يعكس التزام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم الدعم الطبي والرعاية الصحية للأهالي في محافظة حضرموت وغيرها من المحافظات.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كانت قد أنشأت "مركز المحور الطبي بربوة خلف" خلال عام 2018 وقامت خلال عام 2024، بإعادة تدشينه بعد إعادة تأهيله وتوسعته وتزويده بالأجهزة الطبية الحديثة حتى يتمكن من تقديم خدماته الصحية للمواطنين بشكل مجاني و من المتوقع أن يشهد أسبوع الخير الطبي إقبالاً كبيراً من السكان المحليين الذين يحتاجون للخدمات الطبية الأساسية.

المصدر: وام
حضرموت
الهلال الأحمر الإماراتي
المكلا
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