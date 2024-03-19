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شرطة دبي تُلقي القبض على مُتسولة تستعين بطلاسم شعوذة

شرطة دبي تُلقي القبض على مُتسولة تستعين بطلاسم شعوذة
19 مارس 2024 16:07

ألقت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، القبض على امرأة من إحدى الجنسيات الأسيوية، تمتهن "التسول"، وتحمل في حوزتها "طلاسم شعوذة"، تعتقد أنها تساعدها في التأثير على الناس من أجل إعطائها المال.

وجاء إلقاء القبض على المرأة ضمن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.

وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن المُتسولة ضُبطت في إحدى المناطق السكنية وعثر أفراد الشرطة بحوزتها على "أوراق وأدوات وطلاسم شعوذة، وأحجبة للسحر"، تستخدمها أثناء التسول لاعتقادها أنها تساعدها في التأثير على الناس لمنحها ما تريده من مال، مضيفاً أن ضبط المتسولة جاء بالتعاون مع أحد أفراد المجتمع الذي قدم بلاغاً إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات عنها.

وحذر العميد علي سالم الشامسي، أفراد المجتمع من التعاطف مع المتسولين وإعطائهم الأموال، وشدد على ضرورة عدم تصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها إلى استعطاف الناس للحصول على المنافع المادية والعينية، وذلك بقصص وحيل مُفبركة يستجدون بها الجمهور أمام أبواب المساجد أو العيادات أو المستشفيات، أو في الأسواق والطرقات.

وأكد أهمية عدم الاستجابة لهؤلاء المتسولين، أو التعامل معهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان من خلال الاتصال على مركز الاتصال (901) أو خدمة "عين الشرطة"، ومن خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

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