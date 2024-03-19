"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم.



وأوضح الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس": أن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم هي: 38.3 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 38.3 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 38.3 °C in Owtaid (Al Dhafra region) at 16:00 UAE Local time. pic.twitter.com/ARtbtHPaRD — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 19, 2024