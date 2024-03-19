الأربعاء 20 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
19 مارس 2024 17:13

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم.

وأوضح الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس": أن أعلى درجة حرارة  سجلت اليوم هي: 38.3 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
آخر الأخبار
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
الرياضة
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
اليوم 11:15
هاليب تنهار في «المعركة الشرسة»
الرياضة
هاليب تنهار في «المعركة الشرسة»
اليوم 11:04
ماتيوس: «التمثال» يرجح كفة سان جيرمان أمام برشلونة في «الأبطال»!
الرياضة
ماتيوس: «التمثال» يرجح كفة سان جيرمان أمام برشلونة في «الأبطال»!
اليوم 11:00
زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
الرياضة
زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
اليوم 11:00
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©