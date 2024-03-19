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بلدية دبي تحصد أعلى تصنيف من "معهد الابتكار العالمي"

بلدية دبي تحصد أعلى تصنيف من "معهد الابتكار العالمي"
19 مارس 2024 17:29

حصدت بلدية دبي أعلى تصنيف للابتكار كاعتماد عالمي ضمن "فئة المؤسسة المُبتَكِرة" والتي يمنحها معهد الابتكار العالمي "GInI"، الجهة الرائدة عالمياً في تقديم الشهادات المهنية والاعتمادات والعضويات في مجال الابتكار، وذلك تتويجاً لجهود وإنجازات البلدية في المشاريع والأنظمة الابتكارية التي تنفذها ضمن مختبر دبي المركزي وأكاديمية بلدية دبي واللذين مُنحا أعلى تصنيف بدرجة التميز كمختبرات ابتكار مُعتمدة عالمياً.

يعدّ هذا التتويج استكمالاً لنهج البلدية تبنّي مفاهيم الابتكار والإبداع، بما يخدم ويعزز بناء اقتصاد معرفي مبتكر ومتقدم في إمارة دبي، وحرصها على تطوير منظومة الابتكار داخل وحداتها التنظيمية والاستثمار الدائم فيها وتطويرها وضمان استدامتها لتكون جاهزة للمستقبل، وبما يخدم إيجاد وابتكار حلول مستدامة ترسّخ الريادة العالمية لإمارة دبي.

كان عام 2023 قد شهد إطلاق أكاديمية بلدية دبي أول أكاديمية معتمدة للعمل البلدي على مستوى الدولة، وأول أكاديمية معتمدة من شركة "إزري" في مجال نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة.

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وتُعد الأكاديمية معتمدة من قبل المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التربية والتعليم في مجال تقديم الدبلومات المهنية ضمن العمل البلدي، فضلاً عن كونها معتمدة من قبل هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية في إمارة دبي.

تعكس الأكاديمية نهج دبي في الاستثمار في الإنسان والعمل المستمر على إعداد الكوادر المؤهلة والقادرة على إثراء مختلف القطاعات الحيوية بالمعارف والخبرات التي تُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

المصدر: وام
بلدية دبي
دبي
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