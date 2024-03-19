"كليفلاند كلينك أبوظبي" يبتكر تقنية ترميمية للعلاج الجراحي للتثدي عند الرجال

نجح خبراء في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"- إحدى شركات" M42 " - في ابتكار تقنية ترميمية جديدة لتحسين النتائج الجراحية للتثدي عن الرجال وهي الحالة التي تمثل قلقاً كبيراً عند الرجال حول العالم.

يأتي هذا الإجراء الجديد في المستشفى ليعزز القدرة على تصحيح الشكل الخارجي وتحقيق أفضل النتائج الجراحية للمرضى الذين توجب عليهم الخضوع لجراحة إزالة الأنسجة المتضخمة في الثدي وبالتالي تعزيز رضاهم العام.

وقال الدكتور رافال بدري إسكندريان استشاري الجراحة العامة بمعهد أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي":"في السابق كان يجري استئصال الطية المتشكلة تحت الثدي والتخلص منها إلا أن هذا الإجراء قد يسبب مظهراً غير طبيعي بمنطقة الصدر.. لذلك يستهدف إجراؤنا المبتكر الوقاية من هذا المظهر الذي يحرج الرجال والناجم عن جراحة تصحيح الثدي.. وقد قمنا بإجراء هذه الجراحة على 30 مريضاً وكانت النتائج واعدة للغاية ونالت رضا المرضى".

ويؤثر التثدي على نحو نصف الرجال الأصحاء حول العالم ويحدث نتيجة اضطرابات هرمونية أو استخدام الستيرويد أو بعض الأدوية أو السمنة أو خلل عضوي وإذ لم تتعاف هذه الحالة من تلقاء نفسها في غضون ستة أشهر أو أثرت على جودة حياة المصاب وثقته بنفسه يوصي الطبيب بضرورة خضوع المريض للجراحة.. ويقدم المستشفى علاجاً للتثدي لنحو 100 مريض سنوياً.