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طقس غائم جزئياً وانخفاض بدرجات الحرارة غداً

طقس غائم جزئياً وانخفاض بدرجات الحرارة غداً
19 مارس 2024 19:12

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصةً على البحر.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، يضطرب أحياناً.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 20:11 والمد الثاني عند الساعة 07:23 و الجزر الأول عند الساعة 13:13والجزر الثاني عند الساعة 02:23.

المصدر: وام
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