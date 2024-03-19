الأربعاء 20 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد: دبي مدينة الخير وأهلها أهله

حمدان بن محمد: دبي مدينة الخير وأهلها أهله
19 مارس 2024 19:36

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي مدينة الخير وأهلها أهله.

وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «في دبي، بلغت قيمة الإنفاق العام لقطاع العمل الخيري في العام الماضي 4 مليارات درهم.. وتم إطلاق 53.9 ألف مبادرة ومشروع خيري داخل الدولة وخارجها.. واستقبلت المساجد والمصليات البالغ عددها 2382 أكثر من 200 مليون مرتاد.. في دبي نعين المحتاج ونمدّ يد العون، ويصبح فعل الخير أسلوب حياة.. دبي مدينة الخير وأهلها أهله..».

 

أخبار ذات صلة
دبي ترسخ مكانتها الريادية في نشر قيم الإسلام السمحة
الأميركي ينافس بقوة على المركز الأول في «مسابقة دبي للقرآن الكريم»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
دبي
آخر الأخبار
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
الرياضة
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
اليوم 11:15
هاليب تنهار في «المعركة الشرسة»
الرياضة
هاليب تنهار في «المعركة الشرسة»
اليوم 11:04
ماتيوس: «التمثال» يرجح كفة سان جيرمان أمام برشلونة في «الأبطال»!
الرياضة
ماتيوس: «التمثال» يرجح كفة سان جيرمان أمام برشلونة في «الأبطال»!
اليوم 11:00
زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
الرياضة
زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
اليوم 11:00
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©