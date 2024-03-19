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مدينة إكسبو دبي تعيش أجواء شهر رمضان

مدينة إكسبو دبي تعيش أجواء شهر رمضان
19 مارس 2024 19:45

تواصل مدينة إكسبو دبي استقبال زوارها خلال شهر رمضان المبارك، بمجموعة متنوعة من التجارب الحافلة بالترفيه والأصالة والتراث لكل أفراد العائلة.

وأعلنت المدينة عن تضمين "حي رمضان"، لعدد من الأنشطة والفعاليات المستوحاة من قيم شهر الصيام وتقاليده العريقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم الإسلامي، وتتضمن عروضاً ثقافية وتراثية وورش عمل وسوقاً للحرف اليدوية والمنتجات التقليدية بالإضافة إلى خيارات عديدة لتناول وجبات الإفطار والسحور.

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ويمكن لزوار مدينة إكسبو دبي متابعة مراسم إطلاق مدفع الإفطار مع شرطة دبي، بينما تنبض ساحة الوصل بالحياة بعد غروب الشمس بسلسلة من العروض الغامرة المُصممة خصيصاً لهذا الشهر المبارك، تشمل قصصاً عن الأنبياء للأطفال المتجمعين تحت قبتها وعرضاً مسرحياً مع راشد ولطيفة في مهمة البحث عن القمر، بالإضافة إلى أداء صلوات التراويح والتهجد في مسجد مخصص في منطقة الاستدامة.

المصدر: وام
إكسبو
دبي
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