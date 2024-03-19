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شرطة أبوظبي تدعو مستخدمي الدراجات إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة

شرطة أبوظبي تدعو مستخدمي الدراجات إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة
19 مارس 2024 20:13

دعت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات بجميع أنواعها إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة ومن أبرزها ارتداء خوذة الرأس والسترة العاكسة للضوء.

وحثت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات على الالتزام بالمسارات المخصصة للدراجات وبالسرعة المحددة وتفادي حمل ركاب أو أوزان ثقيلة.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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شرطة أبوظبي
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