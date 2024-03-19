المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في تقرير لها حول حالة المناخ العالمي، أصدرته اليوم فى جنيف، أن مؤشرات تغير المناخ وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2023 الماضي، مشيرة إلى أن العام الماضي كان الأكثر سخونة على الاطلاق وبفارق واضح.

وأضافت انه تم تحطيم الأرقام القياسية فيما يتعلق بارتفاع حرارة المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر وفقدان الجليد البحري في القطب الجنوبي وتراجع الأنهار الجليدية.

وحذرت المنظمة فى تقريرها من أن حالة المناخ في 2023 أعطت أهمية جديدة مشؤومة للتغير المناخي حيث تحطمت الأرقام القياسية بالنسبة لمستويات الغازات الدفيئة ودرجات حرارة السطح وحرارة المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر والغطاء الجليدي البحري في القطب الجنوبي وتراجع الأنهار الجليدية.

وأفاد التقرير أن موجات الحر والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والأعاصير المدارية المتصاعدة بسرعة تسببت في حدوث البؤس والفوضى التي تقلب الحياة اليومية للملايين رأساً على عقب وتتسبب في خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات.

وذكرت أندريا سيليست ساولو الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن مايقرب من ثلث المحيطات العالمية تعرض لموجة حارة بحرية في يوم واحد في المتوسط في 2023،محذرة من الاثار الضارة للظاهرة على النظم البيئية الحيوية والنظم الغذائية.