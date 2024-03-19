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رئيس الدولة والرئيس الألماني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة والرئيس الألماني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
19 مارس 2024 20:44

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.. بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والتي تخدم رؤاهما ومصالحهما المتبادلة.. وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وألمانيا.
كما بحث سموه والرئيس الألماني أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها الجهود المبذولة لضمان إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية الكافية إلى قطاع غزة بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.
وتناول الجانبان في هذا السياق الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لحشد الدعم لإنجاح مبادرة الممر البحري «أمالثيا» في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأهمية تعزيز المبادرة التي تعد جزءاً رئيساً من الجهود المستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جميع الطرق المُتاحة جواً وبراً وبحراً.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون والتنسيق مع الشركاء والدول الصديقة، من أجل تخفيف معاناة سكان القطاع وتعزيز الدعم الإنساني لهم. وشدد سموه على ضرورة التحرك الدولي الجاد والفاعل لحماية المدنيين في القطاع وإنهاء معاناتهم، بجانب تكثيف العمل على دفع مسار السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس «حل الدولتين»، كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

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