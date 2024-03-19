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سعود بن صقر يستقبل قنصل عام المملكة المتحدة والمهنئين بالشهر الفضيل

سعود بن صقر يستقبل قنصل عام المملكة المتحدة والمهنئين بالشهر الفضيل
19 مارس 2024 22:59

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، أوليفر كريستيان، قنصل عام المملكة المتحدة في دبي والإمارات الشمالية، والمهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير واليُمن والبركات.

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وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة إفطار في مجلس الضيافة بخزام، تكريماً لضيوف سموه من المهنئين بالشهر الفضيل. حضر الاستقبال والمأدبة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

 

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
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