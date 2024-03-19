شرطة أبوظبي: جاهزية كاملة لضمان راحة وسلامة الجمهور في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

تبث القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع «شبكة أبوظبي للإعلام»، حلقات تلفزيونية يومية، ضمن الإصدار الرابع، لحملتها التوعوية الرمضانية الشاملة «شهرنا.. طاعة والتزام»، وذلك عبر شاشات قنوات «أبوظبي للإعلام»، ومنصات التواصل الاجتماعي، لتوعية المشاهدين، بالتدابير الوقائية، والسلوكيات الإيجابية، التي تعزز أمن وسلامة المجتمع، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة، بشرطة أبوظبي، أن الحلقات التلفزيونية، والتي تطل على المشاهدين يومياً قبل موعد الإفطار، وتقدمها عناصر نسائية متميزة من شرطة أبوظبي، تعد من إحدى وسائل التوعية التي تنفذها الإدارة، خلال الشهر الكريم، وتطرح من خلالها موضوعات وقضايا مجتمعية، مشيراً إلى أن الحلقات تهُم كل أسرة، وكل فرد من أفراد المجتمع.

وأشار إلى أنه تم اختيار الموضوعات والقضايا التي ستطرحها الحلقات التلفزيونية الرمضانية بعناية بحيث تغطي مختلف السلوكيات المجتمعية، والأمنية، والمرورية، التي غالباً ما تتزايد في شهر رمضان، مثل قيادة المركبات بسرعة وتهور، وعدم التركيز، خصوصاً قبل موعد الإفطار، والازدحام المروري، بالقرب من المساجد، أثناء أوقات الصلاة، والذي يتسبب في عرقلة حركة السير والمرور، بالإضافة إلى تناول عدد من الظواهر المجتمعية السلبية الخطيرة مثل، «التسول»، واستغلال بعض الأشخاص المجهولين الأجواء الرمضانية سلباً، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الإدارات المختلفة بشرطة أبوظبي للجمهور، وكيفية الاستفادة منها.



خطة شاملة لتعزيز أمن وسلامة المجتمع

تعمل القيادة العامة لشرطة أبوظبي في شهر رمضان المبارك على تطبيق خطة أمنية شاملة لتعزيز أمن وسلامة المجتمع، خلال الشهر الفضيل، ضمن الإصدار الرابع لحملتها التوعوية الرمضانية الشاملة «شهرنا.. طاعة والتزام»، وتحقيقاً لأولوياتها الاستراتيجية الساعية إلى استدامة الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، وحرصها على أمن الطرق في الإمارة.

واستنفرت القطاعات الشرطية جهودها لتأمين راحة وسلامة الجمهور، عبر العديد من المناشط الهادفة إلى ترسيخ الوعي المجتمعي بأبرز المخاطر والظواهر السلبية التي عادة ما يستغلها بعضهم بالتزامن مع هذا الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن حملة التوعية التي تتابع تنفيذها إدارة الإعلام الأمني، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الشرطية، تشتمل على العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية والروحانية التي تنسقها الإدارات الخدمية كافة، والتي تتوافق مع روحانية الشهر الفضيل، وتسهم في تعزيز رسالة الشرطة التوعوية، سواء في المجال المروري، أو الأمني والمجتمعي والوقائي بوجه عام.

وأكملت القطاعات الشرطية جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات، وأنواع الدعم والاستجابة السريعة كافة للجمهور، بما يعزز الجهود الشرطية والأمنية في مختلف المواقع بإمارة أبوظبي، والتصدي للظواهر والسلوكيات غير الإيجابية، وذلك من خلال خطة أمنية تركز على تكثيف الجهود الشرطية والأمنية لتعزيز السلامة لمستخدمي الطرق، ومواجهة الظواهر غير الحضارية، مثل التسول، وعدم الالتزام بالقواعد المرورية حول المساجد«أثناء صلاة التراويح»، خلال الشهر الفضيل.

وأكملت إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة استعداداتها لاستقبال مكالمات الجمهور على «خدمة أمان» خلال الشهر الفضيل، والتي تضمن الحفاظ على سرية وهوية مقدم المعلومة، باللغات العربية، والإنجليزية، والآسيوية، ومن خلال التواصل عبر ست قنوات عبر الهاتف (8002626)، والاتصال الدولي (009718002626)، والرسائل النصية (2828)، والتطبيق الذكي ADPolice، والموقع الإلكتروني www.adpolice.gov.ae وتنظم المديريات والإدارات التابعة لشرطة أبوظبي العديد من المبادرات والفعاليات المتنوعة والهادفة خلال الشهر الفضيل.

«أطعم تؤجر الرمضانية 2024»

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة، «أطعم تؤجر الرمضانية» لعام 2024 في نسختها الخامسة، بالتعاون مع فريق «أبشر يا وطن» التطوعي والشركاء الرئيسيين، وبتنظيم من إدارة المراسم والعلاقات العامة وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة ومديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية، وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين. وأوضح العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة أن المبادرة تتضمن توزيع 62 ألف وجبة إفطار، خلال شهر رمضان المبارك، عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية، وذلك في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بترسيخ ثقافة العمل التطوعي، ومد مزيد من جسور التواصل مع المجتمع، مشيراً إلى أن مبادرة توزيع وجبات الإفطار الرمضانية دأبت عليها شرطة أبوظبي، خلال شهر رمضان سنوياً بهدف تعزيز السلامة المرورية، والحد من حوادث الطرق وقت الإفطار نتيجة سعي بعض السائقين للحاق بموعد الإفطار.

ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على حماية السائقين من مخاطر السرعة الزائدة، وانعكاساتها السلبية التي تؤدي إلى ارتكاب الحوادث المرورية ومخاطر تجاوز الإشارة الحمراء، وحث السائقين ومستخدمي الطريق على ضرورة الالتزام والتقيد بالقواعد المرورية، والتعاون في تحقيق أهداف السلامة المرورية بين الجميع.

وقالت سمية مبارك الكثيري، رئيس فريق «أبشر يا وطن» التطوعي، ورئيس حملة «أطعم تؤجر الرمضانية»: خلال الشهر الفضيل، وما يحمله من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، يسهم فريق «أبشر» مع الجهات الحكومية في إطلاق المبادرات، وتحفيز أفراد المجتمع من مختلف الثقافات والشرائح على أعمال التطوع والمساهمة في تحقيق قيم الإحسان والمسؤولية المجتمعية. وأوضحت أنه تم زيادة عدد المتطوعين المشاركين لعام 2024 في تجهيز وجبات خفيفة لكسر الصيام، وكسب أجر الصائمين، وذلك في تقاطع الإشارات الضوئية في مدينة أبوظبي والعين طوال شهر رمضان المبارك.

وقدمت الشكر لجميع الجهات المشاركة ضمن المبادرة، وهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومياه زلال لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والمسعود للطاقة، صيدلية استر، مطعم النكهة الإماراتية، جامعة خليفة، كلية فاطمة للعلوم الصحية، فندق باب القصر.

نتكاتف معاً في التصدي للمتسولين

حثت شرطة أبوظبي على ضرورة تكاتف الجميع للتصدي لأشكال التسول كافة (متسولو الطرقات والأسواق والتسول الإلكتروني)، وحذرت من الوقوع في حيل المتسولين للحصول على المنافع المادية والعينية. وأوضحت ضمن النسخة الرابعة لحملتها الرمضانية «شهرنا.. طاعة والتزام» أن المتسولين يتخذون من وسائل التواصل الاجتماعي أداة لتحقيق أهداف غير مشروعة، فهي وسيلة لجني مبالغ خيالية تفوق بكثير طرق التسوّل المعتادة التي يقوم بها المتسولون أمام أبواب المساجد، أو في الأسواق والطرقات.

وأشارت إلى انتشار التسول الإلكتروني عبر وسائل تقنية المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، خصوصاً مع دخول شهر رمضان المبارك، وفي فترة الأعياد بهدف استعطاف المستخدمين، للحصول على أموالهم، أو أي مواد عينية، من خلال إرسال رسائل نصية وصور إنسانية، وغيرها من عبارات الاستجداء المفبركة مثل، مساعدة أيتام، أو علاج مرضى، أو بناء مساجد ومدارس في دول فقيرة، وغيرها.

وحثت أفراد المجتمع على عدم إرسال أو تحويل الأموال لأشخاص مجهولين، مؤكدة أهمية التعاون والتعاضد للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.



«القيادة الآمنة في رمضان» ورشة توعوية في العين

نفذت شرطة أبوظبي ورشة توعية مرورية حول القيادة الآمنة، خلال شهر رمضان، وذلك في نادي ضباط شرطة العين، بالتعاون مع مستشفى رويال برجيل العين، وتناولت عدة موضوعات مرورية، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك لتوعية سائقي شركات التوصيل، وشركة تنظيم سيارات الأجرة. وشارك في الورشة، مركز النقل المتكامل، ومؤسسة مواصلات الإمارات، وقسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة - منطقة العين، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، وأعضاء «كلنا شرطة» بقسم شؤون الشرطة المجتمعية - منطقة العين.

وتحدث المقدم عبيد خميس الكعبي، رئيس قسم المخالفات وحجز المركبات عن دليل المخالفات والعقوبات المترتبة على السائقين غير الملتزمين بقانون السير والمرور، موضحاً أن المخالفات المرورية وضعت بهدف الوقاية من الحوادث، والحد منها وردع المخالفين.

وشدد المقدم أحمد عبد الله الشريفي، رئيس قسم مباحث المرور على أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرقات، حفاظاً على سلامة السائقين ومرافقيهم ومستخدمي الطريق، موضحاً أن الشرطة تتابع عن كثب أي تصرفات سلوكيات خاطئة، ويتم توجيه النصح والإرشاد للسائقين بما يعزز أمنهم وسلامتهم ومخالفة التصرفات الطائشة، وفقاً للقانون.

وأكد المقدم فيصل محمد عبد الله النيادي، رئيس قسم الضبط المروري - العين، ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي عند التقاطعات، سواء كانت منظمة بإشارات ضوئية، أو غيرها من التقاطعات التي تلزم السائقين عند عبورها الالتزام بخط سير محدد.

وألقى الرائد خالد محمد العزيزي، مدير فرع التوعية والتثقيف بإدارة المرور والدوريات الأمنية في مدينة العين محاضرة حول القيادة الآمنة في شهر رمضان المبارك، موضحاً ن الصيام قد تكون له تأثيرات على السائقين، فسيولوجيا ونفسياً، مع انخفاض نسبة السكر في الدم، والذي يؤثر في الانتباه والتركيز والرؤية، لافتاً إلى أهمية ردود أفعال السائقين الإيجابية، والتيقظ لما يدور حولهم من أحداث أثناء قيادة المركبة.

وتحدث الرائد حمدان علي النعيمي، مدير فرع برامج النقاط المرورية في قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في منطقة العين عن أهمية الالتحاق ببرنامج النقاط المرورية، مشيراً إلى أن الدورات تتوفر في مواقع الخدمة في إمارة أبوظبي (منطقة مصفح، منطقة العين والظفرة)، ويتم التقدم لطلب الخدمة من خلال زيارة مواقع الخدمة، وتسهم في توعية السائقين بمخاطر ارتكاب المخالفات الجسيمة والمتوسطة والخطرة، وتجنب تراكم النقاط المرورية، ولها دور كبير في تعديل سلوكيات قائدي المركبات، والحد من الحوادث المرورية.



النقاط المرورية

ذكر المحاضر محمد تيمور أن شرطة أبوظبي اهتمت بتسخير أحدث التقنيات، لتعزيز عملية الاتصال والتواصل مع الجمهور بقطاعاته كافة، وتقديم خدمات سهلة وذكية للمتعاملين، ومن أبرز تلك الخدمات خدمة الحصول على تحويل النقاط المرورية إلى رخصة قيادة السائق عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي https://www.adpolice.gov.ae/ar-AE/Our-Services، وحث السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري، قد تصل إلى سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة، وحجز المركبة.



دورية السعادة

اطلع الحضور على أهداف دورية السعادة، والتي وجدت في الموقع، واستمعوا إلى شرح حول دورها الريادي في تعزيز الإيجابية المرورية وإسعاد المجتمع، وقدمت إدارة الشرطة المجتمعية فكرة حول مزايا الانضمام لعضوية «كلنا شرطة»، والتي تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسة، وهي إشراك المعنيين، والوقاية من الجريمة والمسؤولية المجتمعية، بهدف تحسين جودة الحياة وإسعاد المجتمع، وتعزيز دور أعضاء «كلنا شرطة» في تحمل مسؤولياتهم تجاه أمن مجتمعهم، من أجل مجتمع أكثر أمناً واستقراراً. وقدمت شركة ساعد للأنظمة المرورية - شرحاً حول منظومة عملها، ووزعت الهدايا على الحضور، وشارك الحضور في إجراء الفحوص الطبية التي قدمها مستشفى رويال برجيل العين - للسكر والضغط وكتلة الدم، إلى جانب النصائح الطبية حول رمضان، وكيفية الصيام، وتجنب هبوط الضغط والسكر، وجرى بعدها توزيع الهدايا.