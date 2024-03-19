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علوم الدار

8 سلوكيات تضمن النجاح خلال الامتحانات

8 سلوكيات تضمن النجاح خلال الامتحانات
20 مارس 2024 02:33

دينا جوني (دبي) 

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عممت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي دليلاً إرشادياً على المدارس الحكومية، يتضمن ثمانية سلوكيات إيجابية وجّهت الطلبة باتباعها لضمان التميز والتفوق والنجاح. ومن تلك السلوكيات، عدم إتلاف الورقة الامتحانية عمداً، وعدم إثارة الفوضى في قاعة الاختبار وخارجها، وعدم تسريب أسئلة الاختبار أو المشاركة في تسريبها، والابتعاد عن أي سلوك مرتبط بالغش أو مساعدة الآخرين أثناء تأدية الاختبار.
كما تتضمن السلوكيات المطلوبة في أثناء الامتحانات، الامتناع عن الإشارة أو الإيماء أو التحدث مع الطلبة الآخرين أثناء الاختبار، والامتناع عن خرق الإرشادات الخاصة بإدخال الأجهزة الإلكترونية التي لا يسمح بها أثناء الاختبار، والامتناع عن إحضار أي مواد، مثل المطبوعات من كتب أو أوراق عمل أو محتويات رقمية وغيرها، وتجنب مناقشة المواد الامتحانية مع الطلاب حال دخول قاعة الاختبار و أثناء الاختبار.
وأفادت بأن امتحانات الإعادة تعقد مرة واحدة في نهاية العام الدراسي، وفي حال لم يحقق الطالب درجة الاجتياز في امتحان الإعادة لأي مادة من مواد المجموعة «أ» النظرية، فإنه يترتب على ذلك إعادة العام الدراسي.
وأوضحت المؤسسة أنه يحسب للطالب النهاية الصغرى للنجاح في حال اجتياز امتحان الإعادة (50 لطلبة الحلقتين الأولى والثانية، و60 لطلبة الحلقة الثالثة)، مشددة على أن الغش ومساعدة الآخرين في الامتحان يترتب عليه مخالفة قانونية.

الإمارات
الامتحانات
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
المدارس الحكومية
امتحانات الفصل الدراسي الثاني
امتحانات الفصل الثاني
امتحانات نهاية الفصل الثاني
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