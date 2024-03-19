محاكم رأس الخيمة تنشر 17039 حكماً قضائياً إلكترونياً

رأس الخيمة (وام)

نشرت محاكم رأس الخيمة 17.039 حكماً قضائياً عبر موقعها الإلكتروني، ضمن خدمة «نشر الأحكام القضائية» منذ إطلاقها في عام 2019 وحتى نهاية العام الماضي 2023 في إطار التزامها بتطبيق مبدأ الشفافية في الأعمال القضائية.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أن خدمة «نشر الأحكام القضائية» تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز قيم العدالة والشفافية ونزاهة القضاء، وتحقيق الثقة بالنظام القضائي، والإسهام في نشر الوعي القانوني والمعرفي لدى فئات المجتمع بمختلف أطيافه.

وذكر الخاطري أن الخدمة متاحة مجاناً لفئات المجتمع كافة للاطلاع على الأحكام القضائية المنشورة والصادرة حديثاً عن محاكم رأس الخيمة لجميع درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والتمييز في الدوائر القضائية المدنية والتجارية والعمالية، من خلال آلية بحث دقيقة وسهلة وسريعة ومرنة للوصول إلى الخدمة، وذلك عبر زيارة بوابة حكومة رأس الخيمة أو الموقع الإلكتروني للدائرة، وتتم طريقة البحث من خلال اختيار قائمة الأحكام المنشورة، وبعدها يتم إدخال درجة القضاء ونوع القضية وسنة القضية، وكذلك من الممكن إدخال رقم القضية للاطلاع على تفاصيل الحكم الخاص بالقضية المراد الاستعلام عنها.

وأضاف أن خدمة نشر الأحكام تستهدف خدمة الباحثين والقانونيين والمحامين والأكاديميين وطلبة الجامعات في التخصصات القانونية للاستفادة من الأحكام والاطلاع عليها، حيث توفر الخدمة الاطلاع على حيثيات الحكم ومنطوقه، بالإضافة إلى زمن التقاضي من تاريخ التسجيل إلى تاريخ الحكم، مبيناً أن الخدمة متوافرة بشكل رقمي ضمن مجموعة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة للمتعاملين.