توسيع شبكة مراكز الشرطة الذكية في دبي لتعزيز استشراف المستقبل

دبي (وام)

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية، حرص شرطة دبي على التوسع في إنشاء مراكز الشرطة الذكية في المناطق الحيوية للإمارة، لتقديم خدمات لجمهور المتعاملين دون تدخل بشري وعلى مدار الساعة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع السابع والثلاثين في مركز شرطة المرقبات والذي شهد حضور اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعميد دكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، والعميد غالب الغفلي، مدير إدارة التحقيقات الجنائية والإدارية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الآخرين.

وشدد معالي الفريق المري على أن مراكز الشرطة الذكية تعمل على تحقيق توجهات الحكومة في استشراف المستقبل والتحول الذكي، من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تدعم أنظمة العمل الحكومية وتبسط الإجراءات على المتعاملين، وتهدف إلى بناء منظومة رقمية ذكية متكاملة. وخلال الاجتماع، استمع معاليه إلى أهم المستجدات والتطورات في مشروعات مراكز الشرطة الذكية قيد الإنشاء والموزعة على مناطق مختلفة من الإمارة.

وتم عرض نسب الإنجاز فيها والخطة المستقبلية والاستشرافية للتوسع في إنشاء المراكز حتى عام 2030، وكذلك عدد المعاملات المنجزة وكيفية تحسين رحلة المتعاملين مع هذه الخدمات.