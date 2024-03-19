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فتح باب التسجيل بجائزة «القلب الأخضر» لكبار المواطنين

فتح باب التسجيل بجائزة «القلب الأخضر» لكبار المواطنين
20 مارس 2024 02:33

الشارقة (وام)

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فتحت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، باب المشاركة في جائزة «القلب الأخضر» في دورتها الثالثة لعام 2024، في مجالاتها الأربعة الثقافية والاجتماعية والصحية والمهنية.
وقالت أسماء الخضري، مدير مكتب الشارقة مراعية للسن، إن الجائزة مكملة للدور الذي تقوم به دائرة الخدمات الاجتماعية، من خلال تنويع وسائل التواصل والمشاركة الفاعلة مع الآباء والأمهات من كبار المواطنين.
وأشارت إلى ارتفاع معدل المشتركين في الجائزة من 8 في الدورة الأولى إلى 49 في الدورة الثانية، وهو مؤشر مهم على التغيير في حياة كبار السن بالإمارة.
وقالت الخضري «تعد الجائزة من ضمن رؤية إمارة الشارقة ونهجها الإنساني نحو الرفاه الاجتماعي لمختلف الفئات العمرية، كونها مدينة مراعية للسن، كما وأنها تنسجم مع برنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، ضمن محاور المشاركة المجتمعية، للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، لكونها تعمل على تقدير كبير السن على الجهود المبذولة في مختلف الأنشطة، وتحفيزه على التكيف وتطوير نمط حياة اليومية، نشر ثقافة القلب الأخضر والشيخوخة النشطة».
وتنقسم جائزة القلب الأخضر إلى فئتين، فئة كبير السن النشط وهي الفئة العمرية ما بين 60 سنة و79 سنة، وفئة كبير السن المتقدم وهي الفئة العمرية من 80 سنة فما فوق. وتبدأ الدورة السنوية للجائزة بالإعلان عنها في شهر فبراير ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني التالي https://agefriendly.shj.ae، وآخر موعد للمشاركة هو 15 يونيو القادم، ويتم تكريم الفائزين بحفل سنوي يتزامن مع يوم المسن العالمي، في شهر أكتوبر المقبل.

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