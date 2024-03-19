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30 مسجداً جديداً في الشارقة خلال رمضان

30 مسجداً جديداً في الشارقة خلال رمضان
20 مارس 2024 02:32

الشارقة (وام) 

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تواصل دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة جهودها لاستكمال خطتها الرمضانية بافتتاح 30 مسجداً مع نهاية الشهر الفضيل في مختلف المناطق والضواحي بالإمارة.
وأوضح عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس الدائرة، أن التكلفة الإجمالية لبناء هذه المساجد تقدر بـ160 مليون درهم، وذلك استمراراً للنهج الذي تسير عليه إمارة الشارقة، وفق خطة ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتسهيل وصول قاطني الإمارة إلى بيوت الله، وتيسير إقامة شعائرهم بكل خشوع ويسر وطمأنينة، وتوفير الأجواء الإيمانية وكل سبل الراحة والطمأنينة لمرتادي المساجد. 
وأشار السبوسي إلى أن تميز إمارة الشارقة وتفردها في المساجد التي تنتشر في ربوعها وأرجائها؛ بفضل الله أولاً ثم باهتمام ودعم صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة ومتابعته الحثيثة لمشاريع بناء المساجد مع الدائرة، حيث يولي المساجد جل اهتمامه ومتابعته الشخصية، ويقدم لها الدعم السخي وغير المحدود، ويخصص لها أفضل الأراضي وأكثرها تميزاً بالإمارة، مؤكداً أن الدائرة تقتفي نهج صاحب السمو حاكم الشارقة في رعاية المساجد ودعمها، حيث تقدم التسهيلات والخدمات كافة للمتبرعين لدعم مشاريع بناء المساجد وعمارتها مادياً ومعنوياً.
وأوضح أن الدائرة تراعي جملة من الاعتبارات لافتتاح المساجد؛ منها الكثافة السكانية والتطور العمراني الذي تشهده المنطقة وحاجة قاطنيها؛ لتوفير الأجواء الإيمانية لهم، وسبل الراحة والطمأنينة كافة، وذلك لما للمسجد من مكانة ودور في غرس القيم والأخلاق الإسلامية في المجتمع.

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