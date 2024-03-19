«سواعد الفرضة» في جمارك دبي بمشاركة كبار المواطنين

دبي (وام)

انطلقت أولى فعاليات مبادرة «سواعد الفرضة» الرمضانية في جمارك دبي والتي يُشرف عليها فريق غيّاث التطوعي ويتم من خلالها توزيع 30 ألف وجبة كسر صيام على مرتادي الطريق بواقع 7500 وجبة كل يوم سبت من كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك. وأوضحت جمارك دبي أن الفعالية تأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز دورها المجتمعي في الشهر الفضيل، وذلك عبر إطلاق مبادرات وأنشطة تستهدف كل شرائح المجتمع، دعماً لخطة جمارك دبي الاستراتيجية في جانب المسؤولية المجتمعية.أقيمت فعالية «سواعد الفرضة» على الإشارات المرورية بالقرب متحف الاتحاد بمشاركة كبار المواطنين من منتسبي نادي ذخر التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي.

وشارك راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي في الفعالية إلى جانب 30 شخصاً من كبار المواطنين ومتطوعين من فريق غيّاث وطلبة كليات التقنية العليا بدبي، ودوريات مرورية تابعة لشرطة دبي.

وثمن الشارد جهود فريق غيّاث التطوعي وفريق المسؤولية المجتمعية بالدائرة لتنفيذ المبادرات النوعية وبشكل مستدام سنوياً، مشيراً إلى أن مبادرة «سواعد الفرضة» تعد من المبادرات الرئيسة في شهر رمضان، والتي بدأت منذ 6 سنوات وتم من خلالها توزيع ما يقارب 100 ألف وجبة لكسر الصيام لمستخدمي الطرق من سائقي المركبات قُبيل موعد أذان المغرب.

وقال فؤاد الشحي، رئيس فريق غيّاث التطوعي في جمارك دبي: «تحرص جمارك دبي على دعم التواصل والتفاعل مع كبار المواطنين من خلال مشاركتهم في مبادرات الدائرة المجتمعية، إذ كانت المبادرة فرصة للموظفين للتواصل وتعزيز العلاقات الاجتماعية في شهر الخير مع كبار المواطنين، ما كان له أثر إيجابي في نفوس آبائنا وأمهاتنا المشاركين في مبادرة (سواعد الفرضة)».