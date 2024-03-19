«هاربور العقارية» تتبرع بمليوني درهم لأوقاف دبي

دبي (الاتحاد)

تلقّت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، مليوني درهم قدمتها شركة هاربور العقارية، دعماً لمشروعات المؤسسة الوقفية ومبادراتها الإنسانية الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز جودة الحياة الاجتماعية.

وبلغت قيمة المساهمات المالية التي قدمتها شركة هاربور العقارية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 5 ملايين درهم، دعماً للنشاط الوقفي، والمبادرات الخيرية التي تتبناها (أوقاف دبي).

وأثنى علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، على مساهمة هاربور العقارية في دعم العمل الوقفي والنشاط الإنساني، مشيداً بمواصلتها تقديم الدعم على مدار السنوات الأخيرة.

وأكد الدكتور مهند الوادية حرص «هاربور» على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تطلقها «أوقاف دبي»، للمساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي بين مؤسسات المجتمع، وتعزيز دور هاربور شريكاً داعماً للاستثمارات الخيرية التي تطلقها المؤسسة.