افتتاح «معرض رمضان والعيد» بالفجيرة

الفجيرة (وام)

افتتح الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة «معرض رمضان والعيد» بمركز الفجيرة للمعارض التابع للغرفة ويستمر المعرض حتى 10 أبريل القادم ويفتح أبوابه للزوار بعد الإفطار حتى الواحدة صباحاً يومياً. حضر مراسم الافتتاح سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، وخالد زكي، مدير الشركة المنظمة، وعدد من أصحاب الأعمال.

وقام الشيخ سعيد الشرقي بجولة بمنصات المعروضات المختلفة وأثنى على حسن تنظيم المعرض وتنوع معروضاته كونه الوجهة الأبرز للتسوق والترفيه للعائلات وأطفالهم.

من جانبه، قال سلطان الهنداسي: إن الغرفة تسعى إلى ترسيخ مفهوم صناعة المعارض وتجسيد مزاياها في أوساط القطاعات الإنتاجية، وذلك في إطار خطة عمل لتنظيم معارض في الفترة المقبلة بما يسهم في الترويج للمنتجات الوطنية وتنشيط حركة السياحة والخدمات في الإمارة.