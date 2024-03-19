«الإمارات للخدمات الصحية» تحتفي بروّاد «تميز واستدامة»

دبي (الاتحاد)

كرّم الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، 30 فائزاً بالدورة الأولى من جائزتي «تميَّز» و«استدامة»، اللتين تم وضعهما بناء على أفضل الممارسات، وذلك خلال حفل أقيم في مركز التدريب والتطوير التابع للمؤسسة في إمارة الشارقة.

وتهدف كل من جائزتي تميَّز واستدامة إلى تعزيز مستوى الجاهزية لدى الكوادر المتميزة في المؤسسة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات مؤسسية بالفئات المتميزة في المؤسسة، وتحضيرهم للمشاركة في الجوائز المحلية والدولية.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، أن أهمية جائزتي تميَّز واستدامة تنطوي على دورهما في تحفيز رأس المال البشري للمؤسسة وعلى إبراز قدراته ومهاراته، وأن تكريم الفائزين يشكل دافعاً قوياً للأفراد لتطوير أنفسهم، وتحسين أدائهم، مما يرفع وتيرة التنافس الإيجابي بين الموظفين، فيما ينعكس هذا التنافس على كفاءة وجودة الأداء بشكل عام، وتحسين الأداء الشامل.